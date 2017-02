Los maquinistas de Metro convocan paros “todos los viernes” hasta llegar a un acuerdo

El sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid ha convocado paros parciales en el suburbano para el viernes 24 de febrero y el lunes 27, así como paros "todos los viernes" de forma indefinida a partir de estas fechas hasta llegar a un acuerdo. "La huelga afectará a todas la líneas de Metro", ha confirmado una portavoz del colectivo. El sindicato, que representa a más de 1.500 maquinistas, ha explicado que reclama desde hace años que los cerca de 1.900 maquinistas de la compañía sean reconocidos como maquinistas de tracción eléctrica.

Juan Ortiz, portavoz del sindicato de maquinistas, ha sostenido que la única demanda es que se los deje de considerar como personal no cualificado, y se reconozca su categoría de maquinistas de tracción eléctrica. "Al igual que los taxistas, conductores de autobuses o pilotos, si se nos reconoce nuestra profesión, podríamos lograr que las enfermedades por el desempeño de nuestro trabajo sean reconocidas por la Seguridad Social", ha detallado el portavoz.

Los horarios de los paros parciales son en turno de mañana de 6.05 a 8.40 horas; de 13.20 a 16.25 horas y de 17 a 19.55 horas, según ha informado el sindicato, que critica los servicios mínimos "abusivos" que ha establecido Metro de Madrid en torno al 69%.

El sindicato ha asegurado que hay "muchos trabajadores" jubilados o "reubicados" por enfermedades derivadas de la contaminación acústica, factores psicosomáticos, psicosociales "al no ser acreditadas por la Seguridad Social al no poseer ese reconocimiento". En este sentido, ha recalcado que el colectivo no reclama "mayor remuneración, ni más días de vacaciones" y ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias que puede originar estos paros.