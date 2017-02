Puigdemont niega “negociaciones” con Rajoy para tranquilizar a ERC y la CUP

Neus Munté, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en el Parlament hoy. Vídeo: Rajoy ni confirma ni desmiente que haya habido reunión. Massimiliano Minocri EL PAÍS / Atlas

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, se ha zafado fácilmente esta mañana, en la sesión de control del Parlament, de responder sobre la reunión que mantuvo el pasado 11 de enero con Mariano Rajoy en La Moncloa. A falta de preguntas directas sobre esa cuestión, el presidente de la Generalitat ha evitado confirmar el encuentro y tan solo ha negado que haya "negociaciones" con el Gobierno central: "No se han producido ni se están produciendo", ha dicho, tras asegurar que ha "constatado" y tiene "conocimiento de causa" que desde el Ejecutivo central no existe "voluntad" ni de negociar ni de dialogar. "Votar, votaremos", ha advertido. El presidente catalán ha querido con estas palabras tranquilizar a su socio de gobierno, ERC, y la CUP, que debe votarle los presupuestos.

Puigdemont ha repetido que el primer objetivo del Gobierno catalán es conseguir una consulta "acordada", pero que a no ser posible impulsará una unilateral, porque "es la solución ideal al desencuentro crónico con España". La jefa de la oposición, Inés Arrimadas, le había preguntado antes si Puigdemont tenía intención de explicar en el Parlament sus reuniones con el Gobierno central y el líder del PSC, Miquel Iceta, le ha preguntado qué estaba haciendo el Gobierno catalán para preparar el referéndum previsto para septiembre.

Pese a que las respuestas de Puigdemont han sido duras --ha acusado a Iceta de "chafardear" al decir ayer que tenía constancia de contactos al "máximo" nivel--, el tono del presidente de la Generalitat ha sido más grave cuando Jordi Turull, presidente del grupo de Junts pel Sí, le ha indicado que las amenazas hacia Cataluña se han redoblado desde que la CUP se comprometió a apoyar los presupuestos. El presidente catalán también ha denunciado las amenazas para poner las urnas: "Estamos en libertad vigilada".

La CUP se ha desmarcado de si los presidentes Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se reunieron en La Moncloa el 11 de enero: "Lo único que nos interesa es si hablan de referéndum". Fuentes de la CUP han explicado a Europa Press que lo único que les interesa del Estado, "si es que tiene que hacer alguna cosa, es que autorice el referéndum y haga campaña por el 'no". También han subrayado que lo que esperan de JxSí y del posicionamiento que puedan tener en cualquier reunión es "tirar adelante su hoja de ruta, es decir, el referéndum". Las mismas fuentes no quieren "entrar en el juego" sobre si hay o no reuniones secretas, sino centrarse en ejercer el derecho a voto en un referéndum sobre la independencia de Cataluña.