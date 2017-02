Miles de personas se manifiestan en Barcelona por la acogida de refugiados

La manifestación a favor de la acogida de refugiados ha arrancado esta tarde en el centro de Barcelona a gritos de Volem acollir ('¡Queremos acoger!') o Cap persona no és il·legal ('¡ninguna persona es ilegal!'). Más de una hora después de haber arrancado, la primera cabecera ha llegado ya al parque de la Barceloneta, pero todavía hay gente en el principio de la marcha, en la plaza de Urquinaona, y muchos manifestantes están bajando por calles aledañas a las principales del trazado. Además, en algunos puntos de la protesta, la gente lleva cerca de una hora sin poder moverse, como en el tramo que hay enfrente del edificio de Correos y cerca de las bocas del metro. La protesta, que se desarrolla en un ambiente reivindicativo y festivo, discurre bajo el lema Prou excuses. Acollim ara! (¡Basta de excusas, acojamos ahora!).

ampliar foto La manifestación, en la Via Laietana. Álvaro Aranguren

La marcha, a cuyo manifiesto se han adherido más de 70.000 personas, baja por la Via Laietana, continua por la calle del Doctor Aiguader, entra en el parque de la Barceloneta y acaba en el Paseo marítimo. La culminación de la protesta frente al mar, donde se leerá el manifiesto, está pensada para denunciar la muerte de los refugiados que tratan de cruzar el Mediterráneo hacia Europa. La manifestación quiere ser el colofón de la campaña Casa nostra, casa vostra.

El acto ha sido secundado por más de 200 entidades, entre las que hay asociaciones de vecinos, sindicatos y ONG. A la primera cabecera, le siguen dos más con los lemas No més morts, obrim fronteres ('no más muertos, abramos fronteras') y Catalunya, terra d'acollida ('Cataluña, tierra de acogida'). A la marcha han acudido políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; o la consejera de Presidencia, Neus Munté. Colau, quien se ha sumado a la manifestación en la Gran Via, se ha felicitado porque "Barcelona vuelva a ser" la "capital internacional de la paz y de los derechos humanos". Munté ha coincidido en que Cataluña está "comprometida con los derechos humanos". "Todos los estados europeos se tienen que poner las pilas para que todos los refugiados puedan salir con mecanismos seguros y que podamos acogerlos. En Cataluña estamos preparados para acoger", ha dicho. El portavoz de la ONG de ayuda a los refugiados Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha afirmado: "Hasta ahora habíamos oído a los políticos justificarse y ahora está hablando el pueblo".

La manifestación pide al Gobierno central que "cumpla con los compromisos de acogida" de España y abra sus fronteras a los refugiados de países en guerra. En concreto, y según el compromiso adoptado hace un año y medio por los países miembros, España debería haber acogido a 17.000 personas pero sólo ha aceptado 744 refugiados desde el inicio del programa. También han acudido políticos como el dirigente del PSC, Miquel Iceta: el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni (PSC); el diputado Gabriel Rufián (ERC), o los dirigentes sindicales Joan Carles Gallego (CC OO) y Camil Ros (UGT). Iceta ha destacado que se trata de una "manifestación cívica" en la que los ciudadanos quieren "hacer oír" su voz "ante las instituciones europeas y el gobierno de España". "Las crisis de los refugiados no es inocente, la hemos causado en parte los países occidentales con nuestra presencia en Oriente Medio y no podemos asistir cruzados de brazos a la muerte de gente en el Mediterráneo", ha denunciado Iceta.



También las entidades independentistas se sumaron a la marcha. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado: "Es una doble sensacion de dignidad y vergüenza. Dignidad porque una vez más el pueblo de Cataluña sale a la calle porque sabe que esa lucha es compartida. Y vergüenza porque España y Europa cierran los ojos a las puertas de Europa. Queremos un estado propio porque creemos que podríamos ayudar mejor a estas personas".

La manifestación se está desarrollando en un ambiente festivo, con una batucada que ameniza la marcha y gritos a favor de la acogida de refugiados. Kissima, 23 años, por ejemplo, llegó en 2010 de Gambia a Llagostera, cuenta, para "buscarse la vida". Habla catalán. El castellano lo entiende un poco peor. "Hay que pensar en los demás. Si no se abren las puertas, esa gente que solo busca un futuro mejor no podrán hacer nada. Nada", se queja. Montse Pluvinet, en medio de la manifestación, exige "menos palabras y más hechos" Encuentra similitudes entre la crisis de los refugiados sirios y la Guerra Civil Española. "Como país que sufrimos tener gente refugiada, precisamente porque lo hemos pasado, tenemos q pedir a los gobiernos que sean más contundentes. Tras la Guerra Civil el gobierno francés tampoco estuvo a la altura, fue la ciudadanía la que acogió a las refugiados españoles", recuerda.



Según los últimos datos presentados por la Comisión Europea a principios de mes, los países miembros sólo se han repartido el 7% de los 160.000 demandantes de asilo que acordaron acoger desde Grecia e Italia, los países más presionados por la llegada masiva de refugiados que huyen de la guerra de Siria y otros conflictos armados. Los 25 países con obligación de aplicar las cuotas comunitarias solo han aceptado 11.966 solicitantes de asilo. En Cataluña, sólo un tercio de las 1.250 plazas para acoger refugiados está ocupadas.