Puig dice que se gastó mal el dinero público en Nóos y luchará por recuperarlo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reaccionado hoy a la sentencia que afecta a la rama valenciana del caso Nóos, donde han quedado absueltos cinco ex altos cargos valencianos: "La responsabilidad política es evidente porque se gastó mal el dinero de los valencianos y la Generalitat hará todo lo posible para recuperarlo”, ha dicho Puig en Castellón.

Los cinco ex altos cargos valencianos acusados de haber adjudicado al Instituto Nóos 3,6 millones en contratos sin concurso público para organizar tres ediciones de los Valencia Summit -entre 2004 y 2006- han resultado absueltos de los delitos de los que se les acusaba.

La Audiencia de Baleares ha dictaminado la absolución para el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela; su ex directora de gestión, Elisa Maldonado; el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón; y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar.

Puig ha mostrado su absoluto respeto a las decisiones judiciales y las ha diferenciado de las responsabilidades políticas y ha incidido en que éstos “han sido absueltos por la justicia, pero desde luego, cualquier persona, objetivamente, puede ver que se dilapidó el dinero de los valencianos, y hay una responsabilidad política evidente”.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, en declaraciones a Efe, ha declarado que ni el presidente de la Generalitat ni el alcalde de Valencia, Joan Ribó, deben "cuestionar con excusas sus maniobras de politización para quitarse a sus adversarios". Grau se ha mostrado satisfecho con la resolución judicial.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó, ha demandado a la portavoz municipal del PSPV, Sandra Gómez, que "pida públicamente perdón" a los cinco absueltos por "mancillar su honor" e intentar "manipular" para "cambiar" el resultado electoral.

No son los únicos que se han pronunciado sobre la sentencia. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se ha pronunciado en parecidos términos a Puig. Ha dicho que espera que el dinero "saqueado" vuelva a los valencianos.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, tras conocer la decisión judicial, ha añadido que, en lo referente a Grau, todavía "no se le han acabado sus pasos por la justicia" y ha insistido en que su Gobierno trabajará para que se devuelva "hasta el último euro" de dinero sustraído al Ayuntamiento y a los municipios.

La socialista Sandra Gómez, primera teniente de alcalde de Valencia, y abogada que llevó el caso Nóos en representación del PSPV-PSOE, ha dicho sentirse orgullosa de haber defendido el caso y los intereses de todos los valencianos. "Fue el primer paso para que se le cayera la careta al PP de cómo gobernaban València y sus formas de hacer política", ha declarado.

Gómez cree que en los textos que se leyeron durante el juicio "había un reproche sobre la forma poco ética de gestionar los recursos públicos al contratar un evento que costó 3 millones y que la propia Audiencia cifró en 300.000 euros".