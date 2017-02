Más de 7.000 valencianos en riesgo de exclusión encuentran trabajo a través de La Caixa

El programa Incorpora Comunidad Valenciana ha permitido encontrar empleo a 7.137 personas y ha implicado a 2.528 empresas. Son algunas cifras del balance presentado con motivo de los 10 años de funcionamiento de esta iniciativa que nació con el objetivo de promover la contratación de personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes con dificultades para acceder a un empleo, exreclusos, víctimas de violencia de género e inmigrantes. Bibiano Martínez, director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, ha comentado los datos acompañado de representantes de las empresas que participan en el proyecto y de dos de los beneficiarios. “Venimos haciendo obra social, con especial intensidad, en los últimos 8 años donde se redoblaron los esfuerzos económicos y humanos por la crisis”.

Se trata de generar oportunidades para acceder al mercado laboral, “cada puesto de trabajo generado mejora el bienestar de la persona y le facilita una vida independiente y autónoma. Nuestro compromiso es la inclusión social a través del trabajo” explica Maribel Caballer, coordinadora de Incorpora Comunidad Valenciana. El programa lo forman una red de entidades colaboradoras como Cruz Roja, Asprona o Fundación Secretariado Gitano Valencia, que se encargan del trabajo sobre cada territorio con 33 técnicos de inserción social. “Trabajamos en paralelo con las empresas y los demandantes de empleo creando un itinerario de inserción donde está presente la formación. Para acceder al programa basta con acceder a la web o llamando por teléfono. Depende de donde viva se le remite al punto incorpora más cercano a su domicilio”.

José Vicente Roig, persona con una discapacidad intelectual, se incorporó al programa en 2007 después de tres años buscando empleo. “Después de diferentes sitios llegué a un centro de empleo, allí ya me acompañan ellos a la empresa donde me contrataron, ellos me presentaron y parece que les gusté a los de la empresa, y hasta ahora”. El caso de José Fernández, de 35 años, representa otro de los colectivos de difícil empleabilidad, el de las personas formadas para trabajos que tienen baja demanda. Con este joven de Alboraya la solución fue ofrecerle un curso de formación específico para la empresa donde después hizo las prácticas y ahora trabaja. Con todo, explica José, “yo pienso que si no hubiese ido presentado por el programa no hubiese tenido el mismo efecto que entregar un currículum solo, es como que te apadrinan”. Lucía Navarro, responsable de selección laboral de Norauto, una de las empresas colaboradoras, explica que “acudir a Incorpora te facilita el conocimiento de los perfiles y del candidato, sabemos que son colectivos vulnerables y creemos que tienen que tener las mismas oportunidades que el resto”.

Una de las claves del programa es la figura del técnico de inserción. Ellos se encargan de conectar las empresas y los trabajadores, analizando las necesidades de ambos. Se encargan de preseleccionar al candidato e informan a las empresas de las ventajas y bonificaciones de contratar personas de estos colectivos. Raúl Torcal, experto en orientación laboral de Incorpora, explica que el problema más habitual que se encuentran en las empresas a la hora de contratar a estos trabajadores es el de los perjuicios,“básicamente es por desconocimiento. Los estereotipos son una barrera a la que hay que ir dándole vueltas todos los días para tirarla”.

La celebración de este aniversario ha concluido con la ceremonia de entrega de los Reconocimientos 10 años Programa incorpora de La Caixa. Estos galardones reconocen a las empresas valencianas socialmente comprometidas en la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social.