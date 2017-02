Albiol (PP): “Algunos desean que entre el Ejército por la Diagonal”

Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña, ha afirmado este mediodía que "algunos lo que están deseando que el Ejército entre por la Diagonal para tomar las instituciones" el día en que los independentistas quieran celebrar el referéndum independentista. "Y eso no va a ocurrir porque porque estamos en un estado de Derecho y en una democracia. Y no es necesario porque no va a haber ni en 2017 ni en 2025 un referéndum de acuerdo a la legalidad", ha añadido. "Podrán votar en las sedes de la ANC, ERC, Convergència o Òmnium pero nadie va a convocar un referéndum de acuerdo a la legalidad y al Estado de Derecho. Siento defraudar a la CUP y a Mas y a otras personas porque es un Estado democrático que respeta la Constitución y el Estatuto".

Tras una reunión de la dirección del grupo del PP en el Senado y de los diputados populares, Albiol ha replicado así a Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que este miércoles, en un coloquio con Carles Puigdemont, señaló que solo se plantearían no celebrar la consulta si el Estado amenaza con el uso de la fuerza contra la gente de forma indiscriminada. "Eso no sería un referéndum libre", sostuvo matizando que, en cualquier caso, una amenaza de tipo penal no les arredrará en la convocatoria de la consulta. Paralelamente, el expresidente Artur Mas ha acusado hoy en Madrid a "determinados estamentos del Gobierno español y del Estado" de intentar presentar la situación en Cataluña que puede desembocar en la violencia con el objetivo "crear el marco para justificar la intervención del Estado".

El líder del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha avisado que los populares no deben caer en "esas trampas dialécticas". Los populares han acordado impulsar dos mociones en el Senado para respaldar la celebración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona y para dar apoyo a todos los corredores acorados con la Unión Europea pero de manera muy especial al del Mediterráneo. "Es prioritario para toda España porque sirve para vertebrar Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. Da servicio al conjunto de comunidades. Es un elemento básico y vertebrador".