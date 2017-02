Junqueras desmiente ahora las declaraciones del exsenador Santi Vidal

"No, no, no y no". Es la coletilla que ha repetido este miércoles en varias ocasiones el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para negar las diversas afirmaciones que realizó el exsenador de ERC y exjuez Santi Vidal por diversos pueblos de Cataluña explicando los preparativos de la independencia desde el gobierno de la Generalitat. Es la primera vez que el líder de Esquerra niega lo que dijo Vidal, tras negarse a hacerlo en dos ocasiones anteriores en el Parlament, desde que EL PAÍS desvelara esas declaraciones el 26 de enero.

Junqueras ha encadenado esta retahíla de "noes" en su segundo turno de intervención en la Comisión de Asuntos Institucionales, después de haber irritado a todos los grupos de la oposición. El motivo ha sido que la primera media hora de su discurso lo ha dedicado a explicar los preparativos de la Agencia Tributaria Catalana y la obtención de datos fiscales por parte de la Generalitat y no a abordar las polémicas declaraciones del que fue senador de su partido y una apuesta personal de Junqueras.

En ese primer turno, Junqueras solo se ha permitido una ligera concesión para asegurar: "Las dudas generadas por las afirmaciones del señor Vidal han hecho daño al Gobierno de Cataluña y a los profesionales de la Agencia Tributaria Catalana". El senador y portavoz de Esquerra en la Cámara Alta explicó, entre otras cosas, que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes obtenidos de manera ilegal.

La oposición ha replicado en tropel a Junqueras. "Se le ha convocado para hablar del señor Vidal, el nombre prohibido del separatismo y no lo ha hecho", le ha espetado Fernando de Páramo, quien le ha formulado una batería de preguntas concretas sobre las afirmaciones de Vidal. Entre otras, si la Generalitat tiene los datos fiscales de los catalanes obtenidos ilegalmente, si los Mossos tenían una unidad de espionaje preparada para la independencia, si se habían hecho listas de jueces que se irían de Cataluña o si 11 estados de europeos apoyarían una futura independencia de Cataluña, si había una partida fantasma para organizar el referéndum de secesión o si Junqueras dimitiría si se demuestra que algunas afirmaciones de Vidal son ciertas. "No, no, no y no", ha repetido el vicepresidente de la Generalitat.

"No se ha espiado a los ciudadanos, no existe unidad espionaje, no existen listas de buenos y malos no. Las listas las hacen otros, no haremos listos de jueces. Los jueces no se habrán de ir de Cataluña, ha explicado Junqueras, quien en otro momento también ha dicho que "los estados te reconocen cuando has declarado la independencia, no antes".

En ese segundo turno de intervención Junqueras también ha negado la existencia de una partida oculta de 400 millones de euros en los Presupuestos de la Generalitat para organizar el referéndum, y ha ido más allá. "Yo amo a España, por eso espero que ella me quiera a mi tanto como yo a ella y que me reconozca los derechos que yo le reconozco", ha dicho. "Queremos las mejores relaciones posibles, con España, los ciudadanos y la sociedad. Entre iguales", ha añadido, antes de recordar las "raíces españolas de su familia".

"Si es falso lo que dice Vidal ¿por qué no han emprendido acciones penales contra él?", ha replicado la diputada del PSC Alicia Romero, mientras que el parlamentario de Catalunya sí que es Pot Joan Coscubiela ha sido mucho más duro. "Su comportamiento hasta ahora en este casa ha sido de una escasa calidad democrática", ha dicho. "Lo que ha dicho Vidal o es un delito o una estafa política porque usted lo que había dicho hasta ahora es que Vidal se había explicado mal", ha añadido.

Alejandro Fernández (PP) ha cargado contra Junqueras por su "cinismo político y que dijera que ya quedó claro en una sesión de control del Parlament el caso Vidal". Carles Riera, de la CUP, socio parlamentario de Junts pel Sí, tampoco se ha mordido la lengua. En su opinión, las declaraciones de Vidal "están absolutamente fuera de juego, son excéntricas y totalmente equivocadas, erróneas en contenido y forma", al tiempo que ha advertido que "la unilateralidad es la única vía posible, tiene riesgos y nosotros creemos que se han de asumir con valentía".

A la espera de lo que resuelva el juez que investiga la denuncia del abogado Miquel Duran contra Santi Vidal, el caso queda prácticamente cerrado con esta comparecencia de Junqueras. Antes de la comparecencia de Junqueras, Junts pel Sí y la CUP han hecho valer su mayoría parlamentaria y han unido fuerzas para vetar la petición de los cuatro grupos de la oposición para que comparecieran en el Parlament cuatro consejeros para explicar las afirmaciones de Vidal: los consejeros de Exteriores (Raül Romeva), Gobernación (Meritxell Borràs), Interior (Jordi Jané) o Justicia (Carles Mundó). Los votos de Junts pel Sí y la CUP también han vetado que acuda al Parlament por el caso Vidal la vicepresidenta Neus Munté, además del propio exsenador de Esquerra Republicana.