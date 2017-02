Carlos Goñi: “Me niego a pensar que sólo hay fachas en la derecha”

“Cada álbum es al fin al cabo un capítulo más de un mismo libro”, señala Carlos Goñi (Madrid, 1961) alma, corazón y vida de Revolver a propósito de su nuevo proyecto musical, Capitol (Compañía de Canciones, 2017) recién estrenado y que marca una nueva etapa discográfica. “En ese álbum, a diferencia de otros, hay cambios sustanciales, cambio de compañía musical, cambio de mánager cosas que acaban haciendo que te sientas en una etapa muy distinta. No voy a negar que pasé mis momentos de vértigo con los cambios, pero desaparecieron y empezamos a encontrar soluciones”. Sobre este nuevo periodo que inicia señala sentirse muy arropado.”Me encuentro en estos momentos tan cuidado como hacía tiempo que no me sentía”.

El álbum lleva por título el hotel de la Gran Vía madrileña donde el músico ha sentado su cuartel como laboratorio de creación. “El disco está escrito en el Hotel Capitol, porque entre otras razones, en los últimos años, he pasado más tiempo en Madrid que en otro lugar, aunque en él hay referencias a otros lugares como Barcelona o Valencia”. “Desde que era un crío, yo nací en Madrid, he tenido la sensación de que aquello que no pasaba en la Gran Vía, sencillamente no ocurría. Gran enamorado como soy del cine de los años cincuenta y sesenta, le tengo un amor absoluto a este paisaje, esta confluencia entre Gran Via y Callao de la que he sido observador de primera fila para la realización de las canciones del disco”.

Desde que diera sus primeros pasos con Comité Cisne, despues Garaje, y finalmente Revolver, Carlos Goñi acumula más de tres décadas en un paisaje musical que no ha dejado de mutar. “Es obvio que son tiempos distintos, que todo transcurre de otra manera, no voy a entrar a valorar si para mejor o peor, porque es algo que no me gusta mucho, no soy de los que piensa que cualquier tiempo pasado fuese mejor. Sencillamente son otros tiempos y hay que jugar con otras reglas, y el juego ha cambiado, y lo que hay que hacer es adecuarse lo antes posible, para saber cuáles son tus armas y cuáles son tus cartas”.

"Yo no me atrevería a decir que son peores o mejores estos tiempos que los de antes. Sí que es verdad que antes era más fácil que sonases en la radio, hoy en día es más difícil”. “Ha ocurrido los mismo con los programas musicales de televisión, que prácticamente han desaparecido y se ha perdido la oportunidad de educar a la gente en la música en directo”. Luego ocurre que en los pocos programas que subsisten como Los Conciertos de Radio 3, yo hasta ahora no he podido ir, no he sido invitado, por esas cosas, que si mi target no encaja y argumentos de este tipo”.

A propósito de la política cultural dice no ser partidario de” echarle la culpa de todo a los políticos”. “Primero", dice Goñi, "porque los políticos no crecen en los árboles. Los políticos son del primero izquierda, del segundo derecha, etcétera. Están los que hemos elegido que estén. Y no están otros. A veces están otros porque pactan entre ellos y la cagan”. Y denuncia: ”El perfil talibán está en todos los lados. Me niego a pensar que solo hay fachas en la derecha. Lo siento pero no lo admito. Creo que hay fachas en todos los sitios.”. Y añade: “Lo que menos soporto es el abuso de poder. El abuso de poder es la cosa que más detesto. Eso y la caspa, lo zafio, y lo rancio es tan patrimonio de la derecha como de la izquierda. No creo que eso sea exclusivo de una ideología”.

“Soy muy poco corporativista. Siempre he ido un poco a la mía. Defiendo mis principios que son los míos. Y como decía Groucho Marx, si no te gustan, tengo otros. Siempre he creído en la revolución individual, es una de las cosas en las que más creo en el mundo. De la misma manera no termino de creerme las revoluciones colectivas, si no existe previamente una revolución individual, personal”.

El próximo 2 de marzo arrancará la gira Capitol Tour en Barcelona dentro de la programación del Festival Mil.leni, para pasar despues por Valencia, Madrid, Zaragoza, Sevilla y otros. ”En otros tiempos cuando estaba escribiendo, lo que quería era tocar, y cuando estaba grabando, lo que quería era escribir. Hoy en día disfruto con todas las diferentes etapas: Me fascina escribir, me fascina grabar, me fascina tocar”. Sobre el actual boom de festivales de música.”No he participado mucho de los festivales, igual porque son unos espacios donde yo no tengo mucha cabida. Me gusta tocar en festivales que tengan un cierto nivel, tocar en un festival de cualquier manera solo porque es eso que ahora llaman cool tampoco me apetece”.

En su nuevo álbum el músico rinde homenaje al actor José Sacristán dedicándole una canción. “Fue el primer hombre que vi en una pantalla de cine española que podía darme pistas de cómo podíamos ser los demás”.