Errejón: “El lunes seguiré allí donde sea más útil a Podemos”

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado este jueves en el cierre de su candidatura al congreso de la formación morada que, pase lo que pase en Vista Alegre II, el lunes continuará "a disposición del proyecto". "Sé que si mi opción no es la elegida a lo mejor pierdo algunas de las posiciones de relevancia en las que estoy. Y lo acepto. Pero yo seguiré donde sea más útil", ha afirmado en el centro cultural y deportivo La Petxina de Valencia.

Errejón va a confrontar su candidatura con la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha anunciado que dimitirá si su lista y sus propuestas organizativas y políticas no resultan elegidas. El número dos ha mantenido que no cree que ello vaya a suceder en ningún caso."Más allá de los órdagos, más allá del ruido de campaña, estoy convencido de que va a prevalecer la responsabilidad. Estoy convencido de que todos y todas vamos a estar donde nos ponga la gente".

El dirigente de Podemos ha elegido Valencia, un territorio cuya dirección es afín a sus posiciones, para cerrar la campaña del congreso refundacional de Podemos, y ha apostado por evitar la "lógica del choque de trenes".

"Un Podemos que prescindiera, humildemente, de mí o de Pablo sería un Podemos más débil. Y no hay que ir hacia ese camino. Puede que haya quien piense que en Podemos sobra gente. Yo creo que en Podemos no sobra nadie, falta gente, y podemos seguir caminando", ha declarado.

Aludiendo a las investigaciones por corrupción que afectan a antiguos dirigentes del Partido Popular, como Rodrigo Rato y la antigua cúpula del PP en la Comunidad Valenciana en la época del expresidente Francisco Camps, Errejón ha considerado que la prioridad de su formación debe centrarse en ser una "alternativa de mayoría y de Gobierno".

"Es necesario que Podemos cierre su proceso de discusión interna con una voluntad inequívoca no de ser una fuerza de protesta, no de ser una fuerza de resistencia, sino de ser una fuerza de mayorías que construya desde ya, no haciendo esperar tres años a la gente, la alternativa al Gobierno del Partido Popular".

Errejón, que ha hablado con la prensa antes de participar en un acto al que han acudido unos 200 simpatizantes, ha resumido el proyecto que ha planteado a los inscritos de la formación. "Un Podemos que en lo organizativo sea más democrático y más descentralizado, con más participación de las bases y de los territorios, con menos poder concentrado en Madrid. Y que en lo político sea útil ya, con capacidad de tomar la iniciativa y que no se recluya en una cómoda esquina".

Respaldo al líder valenciano

El secretario político ha respaldado al secretario autonómico del partido en la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, que el domingo comparó las atribuciones de Iglesias con las de Franco y Sadam Husein.

Frente a las críticas que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero dirigió a Montiel, Errejón ha considerado que no hacen "un buen servicio a Podemos quienes se empeñan en sembrar cizaña". "Creo que fueron unas declaraciones muy desafortunadas por las que Antonio pidió ya disculpas y creo que hay que poner todos de nuestra parte para tener un debate en el que podamos contrastar ideas y proyectos".