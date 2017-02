El Ayuntamiento de Navajas, Castellón, denuncia a su exsecretario por malversación y estafa

“Transferencias a su cuenta sin ningún tipo de concepto; adelantos de nómina que luego no se descontaba de su salario a final de mes; nóminas, dietas o desplazamientos duplicados o el cobro irregular del finiquito -de 6.505,58 euros- a su salida”. Son algunos de los hechos recogidos en la denuncia que el equipo de gobierno de la localidad castellonense de Navajas, de 800 habitantes, acaba de presentar ante la fiscalía de Castellón contra el que fuera su secretario e interventor municipal durante dos décadas, Antonio Paredes. Se le acusa de un presunto delito de malversación, falsedad en documento público, estafa y usurpación de funciones públicas.

Según la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, liderado por Patricia Plantado, (Alternativa por Navajas), el exsecretario municipal llevó a la práctica estas supuestas irregularidades en el consistorio “al menos desde el año 2013” y hasta su cese, el 29 de septiembre de 2016. En esta fecha, y por concurso de traslado, dejó su plaza para ocupar un nuevo puesto en un pueblo de Granada. Fue entonces, al abandonar Navajas, cuando “sin el bloqueo que éste hacía a la solicitud de información se han podido ver estos presuntos delitos”, señalan desde el consistorio. La alcaldesa reconoce a EL PAÍS que no les pilló por sorpresa, “porque veíamos cosas que no parecían normales, pero no sabíamos hasta qué punto pasaba algo”.

Las facturas sin concepto, “por valor aproximado de 7.300 euros”, o los adelantos y duplicados de nómina, entre otros trámites, se llevaban a cabo “sin la autorización y con el desconocimiento absoluto por parte del equipo de gobierno. En particular de la concejala de Hacienda y de la alcaldía, que por ley deben firmar dichos pagos junto al secretario”, recuerdan desde el ayuntamiento.

Usurpación de funciones públicas

Otro hecho que se pone de manifiesto en la denuncia es la usurpación de funciones públicas por la tramitación de un expediente “sin el conocimiento, ni autorización, ni la firma de la alcaldesa, aunque encabezado con el nombre de ella”. Supuestamente, fue el ahora denunciado quien firmó la documentación usurpando las funciones de alcaldía. Este expediente, según relatan desde el consistorio, fue tramitado para el cobro de la indemnización por el supuesto robo de la moto del hijo del exsecretario. Llegó a cobrar la misma, de 4.323,42 euros, dos veces, “una con una transferencia del ayuntamiento que realizó a su cuenta sin autorización y otra por el expediente que él mismo se gestionó para que el seguro le pagase”.

Estos hechos “son de una mayor gravedad si pensamos en la situación particular del municipio”, indican desde el consistorio. Una localidad donde los empleados municipales “han sufrido retrasos en el pago de sus nóminas, donde vecinos con dificultades económicas pagan sus impuestos, donde proveedores no cobran las facturas y donde el ayuntamiento ha recibido constantes amenazas de corte de suministros”. Una situación compleja que corrobora su actual alcaldesa, Patricia Plantado, que al mes de acceder a la vara de mando local declaró que el consistorio estaba en “bancarrota”.

Plantado está al frente de un ejecutivo donde gobierna en minoría desde mayo de 2015 Alternativa por Navajas (tres concejales), tras cinco legislaturas consecutivas de gobierno popular. El PP (tres ediles) y PSPV (un concejal) están en la oposición. “Nos constituimos como partido porque sabíamos que algo pasaba en nuestro municipio. De repente éramos uno de los pueblos más endeudados de toda España y al entrar en el ayuntamiento empezamos a encontrar irregularidades que confirmó la Sindicatura de Cuentas con la auditoría en 2013”, indica la alcaldesa.

A esta causa que se inicia ahora se suman las que ya tiene abiertas en los juzgados el exsecretario, Antonio Paredes, junto al exalcalde José Vicente Torres, por diligencias preliminares por la denuncia que realizó el Tribunal de Cuentas a raíz del informe de la Sindicatura y a las que el ayuntamiento de Navajas “se va a personar”. La reciente denuncia ante el ministerio público no será la última. “En las próximas semanas llevaremos más cuestiones a fiscalía, irregularidades relacionadas con la gestión que ha habido en este ayuntamiento”, asegura Plantado.