Directo | Artur Mas: “No tenemos que pedir perdón por nada”

"Vamos al juicio con ánimo, tranquilos y serenos. No tenemos que pedir perdón por nada. Defendimos noblemente lo que pedía una gran parte del país". El expresidente de la Generalitat Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau serán juzgados este lunes por organizar la consulta sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014. "Mañana me sentaré en el banco de los acusados por mi compromiso con el país", ha añadido Ortega. Mas ha explicado que si la justicia española les inhabilita recurrirán a la justicia europea y que su única preocupación "es saber qué significó el 9N. El responsable político máximo soy yo, si quieren cargarse a alguien se me carguen a mí".

Mas, Ortega y Rigau están acusados de delitos de desobediencia y prevaricación, por no hacer caso al Tribunal Constitucional, que ordenó paralizar la consulta cinco días antes del 9-N. Los acusados defienden que la consulta estaba en manos de voluntarios pero la Fiscalía considera que los tres continuaron con la organización. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, será el ponente del tribunal, y estará acompañado por los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez.