La Biblioteca Valenciana exhibe al Blasco Ibáñez “maldito y universal”

La exposición Vicente Blasco Ibáñez. Un valenciano universal exhibe desde este jueves en la Biblioteca Valenciana el carácter "maldito" del escritor y periodista durante las dictaduras del siglo XX en España y también su faceta de "ciudadano del mundo". Decenas de textos que escribió como periodista y libros tanto de su puño y letra como de su etapa como editor ponen de relieve que Blasco "lo abarca todo".

Así han definido la muestra los comisarios Emili Sales, editor de obras del escritor, y Angel López, secretario de la Fundación de Estudios Blasco Ibáñez que ha facilitado las obras donadas por la familia. La exhibición estará en la sala capitular del monasterio de Sant Miquel dels Reis de Valencia hasta el 7 de marzo con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

La muestra Un valenciano universal recorre en 154 piezas las actividades que Blasco Ibáñez desarrolló a lo largo de su vida desde sus novelas valencianas y de costumbres contemporáneas, a las sociales, psicológicas, evocativas y de guerra. La muestra también exhibe en 13 paneles todas las veces que el autor cruzó el charco a Argentina y EE UU, y culmina con una parte sobre "el Blasco trascendido" con textos de sus contemporáneos que reflejan la repercusión que alcanzó.

"Se le conoce poco y mal"

Con estos elementos, la muestra didáctica trata de "arrancar de cero el objetivo de revalorizar la figura del escritor", todavía "desconocida para la mayoría de los valencianos". "Se conoce poco a Blasco Ibáñez y lo que se conoce se conoce mal", ha lamentado Angel López, que cree que el anterior Gobierno autonómico "no tenía ningún interés por recuperar su legado".

Como escritor, los responsables del proyecto han destacado que el valenciano es autor de "un único drama, El juez", si bien sus textos "han recalado en los escenarios con muchos de sus cuentos y novelas", como Los cuatro jinetes del apocalipsis y "hay otros aspectos de su vida que requieren de nuevas investigaciones".

El titular de la Fundación Estudios Blasco Ibáñez ha narrado que, durante los regímenes de Primo de Rivera y Francisco Franco, "fue un personaje maldito al que había que ocultar al máximo posible, sobre todo porque tenía un enorme prestigio internacional y todo lo que dijera tenía un gran calado". "La forma de desprestigiarlo fue verter bulos o tópicos sobre él y de esa forma hacerlo desaparecer", ha explicado, algo que "ha continuado hasta nuestros días".

La exposición también muestra la evolución del autor que "le llevó de ser un joven agitador político que unificó el movimiento republicano hasta constituir Valencia como una especie de burbuja regida por el blasquismo: De alguna forma, la hizo impermeable a los movimientos políticos que se estaban desarrollando fuera del cap i casal como la monarquía o el anarquismo".

En definitiva, "Valencia pudo esquivar muchos de esos avatares históricos gracias a la burbuja del blasquismo" y este logro queda patente en un texto del propio Blasco Ibáñez incluido en la muestra: "Yo he sido agitador político, he pasado unas 30 veces por la cárcel, me han herido mortalmente en duelos feroces y he sido diputado hasta que me cansé de serlo".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha reivindicado durante la apertura de la exposición, a la que han asistido familiares del escritor, que Vicente Blasco Ibáñez "es probablemente el valenciano más universal", "un hombre mediterráneo con la mirada siempre abierta al mundo" y, por lo prolífico de su obra, "tan amplio como inabarcable". "Blasco son muchos 'Blascos'", ha manifestado.

El Ayuntamiento de Valencia, promotor de la conmemoración, ha previsto también varias actividades y actos para recordar su figura. El Consistorio ha editado un libro sobre el escritor y político valenciano y la Concejalía de Cultura, que dirige Glòria Tello, difundirá en centros escolares, bibliotecas y otros espacios culturales la significación del valenciano universal, con lecturas de sus libros.

Entre los actos previstos está la remodelación de la Casa Museo Blasco Ibáñez, ubicada en la playa de la Malva-rosa de Valencia, así como la presentación de la obra Vicente Blasco Ibáñez: Bibliografía comentada, realizada por profesores de las universidades de Valencia, California y Tulsa, con artículos de hispanistas internacionales especializados en el escritor.