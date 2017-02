La vaca ‘Carmen’ se salva del matadero gracias a 70.000 firmas

En poco más de 24 horas, la causa "Evitemos que la Comunidad de Madrid mate a la vaca Carmen" logró 70.866 firmas en la plataforma Change.org y que no se sacrificara al animal. El Área de Ganadería de la Comunidad había ordenado que el Santuario de Animales Wings of Heart de Madrid enviara al matadero al bovino —que vive hace dos años en el refugio— por haber dado positivo en un test de tuberculosis. El rechazo de los fundadores del santuario presionó para que la Dirección de Agricultura se echara atrás y solo exigiera su aislamiento, porque no tiene la potestad legal de obligar al sacrificio en este tipo de instalaciones.

Veterinarios del área de Ganadería de la Comunidad realizaron pruebas el 24 de enero a los animales que viven en el santuario. Los test son parte de un programa nacional de erradicación de enfermedades de animales que no se suelen hacer en los santuarios de refugio, pero que se llevaron a cabo en el Wings of Heart debido a la cantidad de ejemplares que acoge (más de 200). El 27 de enero se conocieron los resultados: un animal dio positivo en el examen de la tuberculosis bovina, la vaca Carmen. El refugio tenía 15 días a partir de entonces para enviarla al matadero.

La tuberculosis en ganadería es controlada, entre otras cosas, por el peligro de contagios a humanos y otros animales. Los fundadores del santuario cuestionaron las pruebas que le hicieron a Carmen y plantearon hacer unas complementarias, lo que se les negó. Desde el Área de Ganadería descartan cualquier teoría que ponga en duda la profesionalidad del examen: "Estos test de erradicación de enfermedades no los puede hacer cualquier veterinario, deben hacer un curso de formación que les otorga una certificación". Y agregan: "Cualquier otro tipo de prueba que hayan hecho ellos (los del refugio) no es adecuada, no tiene el sello oficial".

La Dirección de Agricultura defiende que la única razón por la que no se sacrifica a la vaca es porque los dueños del santuario no quieren. "No podemos obligarlos por ley, pero les recomendamos que lo hagan por un tema de salud pública".

En la reunión sostenida el pasado jueves con representantes de la Comunidad y fundadores del refugio se acordó que Carmen no vaya al matadero, pero se mantendrá aislada. La Dirección de Agricultura también impuso otras normas de seguridad: Está prohibido el ingreso o la salida de cualquier animal, se realizarán análisis a todos los animales susceptibles de contagio de tuberculosis y se tomarán medidas para disminuir el riesgo de quienes trabajan en el refugio.