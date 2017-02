El PP critica que el abogado de la Generalitat siga en funciones

La portavoz de Justicia del PP en las Cortes Valencianas, María José Ferrer San Segundo, ha denunciado este lunes la "opacidad" y la "mala gestión" que a su juicio sufre la Consejería de Justicia y ha pedido a su titular que nombre por decreto al abogado de la Generalitat, en funciones desde el inicio de la legislatura.

En una rueda de prensa sobre la gestión de la consejera Gabriela Bravo, la parlamentaria ha denunciado que Bravo afirmó en un pleno de las Cortes que el Consell había nombrado a Andreu Ferrer abogado general de la Generalitat, cuando no es cierto. "El Consell no ha dictado decreto de nombramiento", ha denunciado. La diputada popular ha lamentado que el cargo se ocupe en funciones, como, según ella, refleja un documento que enumera las funciones de las que se ocupa el abogado "por encontrarse vacante el puesto".

La portavoz de Justicia del PP ha explicado que "en caso de ausencia, vacante o enfermedad, se podría cubrir el puesto de forma temporal por un alto cargo de Presidencia que cumpla los requisitos", y se ha preguntado "qué esconde" el hecho de que "no se haya producido un nombramiento en condiciones". "Exigimos que deje de utilizar ese fraude de ley y que sea nombrado por decreto del Consell alguien que cumpla las condiciones", ha afirmado.

Asimismo, ha manifestado que Andreu Ferrer "no aparece ni como ejerciente ni como no ejerciente en ningún colegio de abogados de España", a pesar de que la consejera "dijera que llevaba 15 años colegiado". La popular se ha referido también a la auditoría interna de la Consejería que Bravo afirmó en las Cortes haber ordenado en septiembre de 2015. Ferrer ha explicado que el grupo popular pidió el informe resultante y recibió en su lugar "un informe genérico de la situación económica y financiera de la Generalitat" con fecha de julio de ese año. La consejera, ha considerado que "no puede salir gratis mentir" y ha lamentado que Bravo "no se mueve, no se ve y no molesta", y con ello "la Justicia es invisible".

La diputada ha detallado las enmiendas que ha presentado al congreso nacional del PP, entre las que ha destacado una para pedir al partido "que declare que la justicia es esencial, al mismo nivel que otros servicios públicos"; otra para pedir "la ampliación de los parámetros beneficiarios de la justicia gratuita hasta la mediación", y una en defensa del derecho civil valenciano. Además, en cuanto a enmiendas de carácter social, ha destacado la promoción de una iniciativa legislativa para agilizar la elección de régimen económico matrimonial, así como una enmienda en favor de las uniones de hecho.