Colau supera la cuestión de confianza y aprueba los Presupuestos

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya tiene Presupuestos para 2017. El 23 de diciembre, los 26 concejales de la oposición (CiU, Ciutadans, ERC, PP y la CUP) votaron en contra de las cuentas presentadas por los el gobierno de BComú y el PSC, que cuenta con 15 concejales. La aprobación de los Presupuestos quedó vinculada a una cuestión de confianza. Este instrumento político en otras cámaras supone un desgaste del Ejecutivo que debe afrontar la situación de debilidad con debates y votaciones.

En el ámbito municipal no es así, y Colau defendió en diciembre su gestión y retó a los 26 regidores de la oposición a presentar un alcalde alternativo. Tenían 30 días para hacerlo. Si no, los Presupuestos quedaban automáticamente aprobados. Al no haberlo conseguido, esto sucederá hoy, de modo que el Consistorio ha podido sacar adelante unas cuentas de 2.736,2 millones de euros.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, se felicitó por la aprobación. “Comienza una nueva etapa donde se han acabado los debates partidistas, donde la oposición ha cambiado y se ha sumado a acuerdos concretos en temas como el turismo y la vivienda”, afirmó.

Con los Presupuestos aprobados, el Ayuntamiento realizará inversiones por valor de 429 millones de euros. De esta cantidad, 141,6 millones se destinarán a la construcción o adecuación de equipamientos y 117 millones a mejoras en el espacio público para garantizar una ciudad sostenible. Dentro de estos Presupuestos destacan algunas actuaciones como las transformaciones de la plaza de les Glòries, la avenida Meridiana, Pere IV y Vallcarca.

El gasto corriente asciende a 2.151,4 millones de euros. Para servicios sociales y promoción social se destinarán 321 millones; 153,5 millones de euros, para financiar el transporte público; 144 millones, a cultura; 121,8 millones, a educación; 119,4 millones, a vivienda y 71,5 millones, a políticas de empleo y promoción económica.

La concejal de CiU, Sònia Recasens criticó los Presupuestos de Colau porque, a su juicio, no “dan respuesta a ninguna de las prioridades de la ciudad, como la creación de puestos de trabajo, generación de economía o la mejora de servicios sociales”.