Sepultados en nieve han amanecido este sábado los vecinos de decenas de poblaciones castellonenses como Vistabella, una pequeña localidad a los pies del pico Penyagolosa, el más alto de la provincia, donde desplazarse “se ha convertido en una odisea”, explica a EL PAÍS una de sus vecinas, María Dolores Robres, propietaria del restaurante El Dau. “Estamos sepultados en nieve, tenemos un metro como poco, en algunas calles nos llega hasta las caderas”, describe.

Las máquinas quitanieves limpian sin descanso las carreteras de acceso a la población, “aunque en Atzeneta –una de las localidades más cercanas a Vistabella- la Guardia Civil está frenando el tráfico, sólo dejan entrar a los vecinos”, explica. “El problema ahora lo tenemos dentro del pueblo, estamos incomunicados. Hay mucha gente con ganado que no ha podido entrar a sus masías; y si el tiempo no cambia, tendremos nieve para un mes”, añade.

“Ahora en febrero hará cuatro años de la última gran nevada; aquella vez llegamos a los 80 centímetros, pero ahora lo hemos superado con creces”, recuerda María Dolores.

La situación se repite en Morella. La intensa nevada que ha cubierto la capital de Els Ports, la más copiosa desde 1971, según datos del observartorio meteorológico del municipio, se ha convertido en un reclamo turístico que está provocando un “colapso impresionante”, reconoce Rhamsés Ripollés, alcalde de esta población amurallada distinguida como uno de los pueblos medievales más bonitos de España.

“El principal problema es el acceso de vehículos de la gente que viene a ver la nieve. Hay un colapso impresionante. Recomendamos que no suban porque las zonas de aparcamiento tienen medio metro de nieve y no se puede estacionar; se está filtrando el tráfico a dos kilómetros de Morella para que pasen sólo los vecinos”, sostiene el primer edil, quien insiste: “Ya habrá tiempo de disfrutar de la nieve”. No obstante, la N-232 en la localidad ha sido reabierta al tráfico este sábado tras permanecer cerrada toda la noche, aunque por el momento sólo pueden circular los vehículos no pesados, según han informado fuentes de Tráfico.

La circulación por el casco urbano de Morella “está prohibida, salvo para casos de emergencia; los accesos al centro de salud y la residencia de ancianos están abiertos”, apunta Rhamsés Ripollés.

La preocupación, dice, está ahora en las heladas que se esperan para esta noche, y que complicarán aún más la vuelta a la normalidad en la capital de la comarca de Els Ports.

En Vilafranca, donde se han acumulado 74 centímetros de nieve, el ayuntamiento ha pedido a los vecinos y automovilistas que no se circule en vehículo para facilitar el trabajo de los equipos de las máquinas quitanieve y palas que ha contratado el propio consistorio. El alcalde, Óscar Tena, ha señalado que se ha recurrido a las palas y tractores disponibles en el municipio para limpiar calles y acceder a masías y explotaciones ganaderas. También se ha solicitado a la Guardia Civil que limite el paso de automovilistas hacia la población para facilitar la limpieza de las carreteras, sobre todo la CV-15 a través del Coll d'Ares.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta la medianoche de este sábado el temporal de nieve dará una tregua a las comarcas de interior castellonenses, aunque mañana domingo y durante buena parte del lunes habrá alerta amarilla por riesgo de nevadas en el interior norte de la provincia.

Este parón del temporal está permitiendo a los bomberos del Consorcio Provincial “avanzar con mucha más efectividad” en la limpieza de la red viaria. “Ayer era imposible, las quitanieves tenían que repasar una y otra vez las carreteras porque quedaba todo cubierto inmediatamente”, explican desde el organismo dependiente de la diputación.

Vecinas de Vistabella utilizan la gran nevada para refrescar bebidas. (imágenes cedidas por vecinos).

El dispositivo especial sigue activo, con 18 máquinas quitanieves y cerca de 200 efectivos humanos trabajando. Además, se han ampliado respecto a estos días los equipos de la Unidad de Maquinaria y Logística, que han incorporado este sábado tres palas cargadoras extra –con un total de ocho- para acceder a los puntos de mayor espesor de nieve, “sobre todo en pistas forestales y caminos rurales”.

Los bomberos han conseguido también esta mañana abrir el primer acceso en Torralba del Pinar, uno de los pueblos de la provincia que seguía incomunicado.

El temporal de lluvia también ha sido histórico en el caso de la provincia. Según informa la Agencia EFE, el observatorio de Castellón indica que se llevan acumulados 160,6 litros por metro cuadrado en todo el temporal, de los cuales 117,4 se concentraron ayer, el día más lluvioso en Castellón en los meses de invierno y "nunca se había registrado tanta lluvia en un día en los meses de diciembre, enero o febrero". De momento, también en cuanto a precipitaciones, el temporal está dando este sábado un respiro a los castellonenses.