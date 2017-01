Una nevada de época sepulta las comarcas centrales de Alicante

Una nevada de época sepulta desde primera hora de la mañana las comarcas centrales de Alicante y ha dejado incomunicada durante horas la ciudad de Alcoi. El riesgo de nevadas se extiende también hoy a toda la provincia de Valencia, sobre todo, a las zonas del interior. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moraques, ha pedido precaución a los conductores dado que importantes tramos de dos de las autovías principales -la A-7 entre Albaida y Sant Vicent del Raspeig y la A-31, entre Almansa y Elda/Petrer- se han cortado a causa de la nieve.

Las máquinas quitanieve y las expendedoras de salmuera -unas 66 en total- trabajan hoy a pleno rendimiento en la jornada más complicada de la ola de frío que recorre España. "Estamos preocupados por esas dos autovías y por la evolución de la A-35 [no está cortada]", ha dicho Moragues tras reunirse esta mañana en la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia con los técnicos.

El tramo de la A-7, que une la capital alicantina y Valencia por el interior ha quedado cerrada entre los kilómetros 282 y 419, y se ha convertido en una jaula donde han quedado atrapados centenares de conductores. Muchos de ellos han tenido que ser rescatados por los bomberos. Igualmente se ha visto interrumpida la circulación en la conexión con Madrid, la A-31.

La Policía Local de Villena recomendaba esta mañana el uso de cadenas en el casco urbano. La nieve, tan poco frecuente en esta zona del sureste peninsular, ha dejado hasta ahora estampas insólitas con playas blancas desde Dénia hasta Torrevieja.

Los copos han vuelto a comenzar a caer esta madrugada, aunque en cotas más altas, a partir de los 300 metros, aproximadamente. El caos se ha apoderado de las carreteras, sobre todo en el Alto y Medio Vinalopó, l'Alcoià y El Comtat. El temporal ha obligado a cerrar la CV-81, la CV-80, la CV-806, la CV-803, la CV-800, la CV-797, la CV-805, la CV-801 y la CV-798, entre otras.

Las máquinas quitanieve no dan abasto. Los servicios de emergencias no paran. Las principales ciudades han habilitado gimnasios y polideportivos como albergues para las personas sin hogar, pues las temperaturas gélidas registradas esta madrugada no remontan. En Tibi, a solo 30 kilómetros de Alicante, se han producido cortes de luz.

Ibi, Castalla, Onil o Banyeres de Mariola están cubiertas de blanco. Y en Alcoi se ha suspendido el servicio de transporte urbano y el acceso a la ciudad desde la A-7 no ha podido ser reabierto hasta pasadas las 12.00 horas, según la Dirección General de Tráfico. Y donde no nieva, llueve. Intensos aguaceros han anegado calles e inundado garajes y bajos comerciales. El depósito anticontaminación de Aguas de Alicante, ubicado en el barrio de San Gabriel de la capital, ha almacenado en las últimas horas cerca de 64.000 metros cúbicos de aguas sucias que luego serán depuradas en otra instalación para poder ser reutilizadas en la agricultura.

El temporal de frío ha afectado también al normal funcionamiento de los centros escolares. Un total de 61 municipios valencianos han suspendido este jueves la actividad escolar, lo que ha dejado sin clase a un total de 44.814 alumnos, informa la Consejería de Educación. Del total de municipios que han suspendido las clases, once corresponden a la provincia de Valencia (Aielo de Malferit, Albaida, Bocairent, Fontanars dels Alforins, La Pobla del Duc, Ontinyent, Otos, Moixent, La Font de la Figuera, Castelló de Rugat y Salem), y los otros 50 a la de Alicante.

Según el delegado de Aemet en la Comunidad Valenciana, Ramón Tamayo, es "difícil" que nieve en Valencia y, en general, en toda la costa de la provincia valenciana dado que las temperaturas oscilan entre los 5 y 7 grados-. Puede nevar a lo largo del día, en función del descenso de temperaturas, en localidades como Manises, Chiva o Turís.

"Mañana se suavizará el temporal de nieve y pasaremos a una situación de alerta por fuertes precipitaciones. Hoy", ha insistido Tamayo, "es la situación más adversa en cuanto a nevadas", que pueden producirse a partir de los 300 o 400 metros de altitud.

Cierre de puertos

Los puertos de Valencia y de Gandia (Valencia) se han visto también afectados por el temporal y se han cerrado al tráfico. El Ayuntamiento de Ontinyent ha informado del corte de la carretera a Bocairent y de los caminos de Carros, La Costa y el Cami Vell d'Agullent, mientras que el Ayuntamiento de Albaida ha recomendado que quienes se tengan que desplazar necesariamente a Ontinyent lo hagan con cadenas, que son necesarias para circular dentro de la población. el puerto de montaña de Albaida está también cerrado.

En la localidad de Bocairent, una quitanieves ha abierto el paso hasta el Hospital de Ontinyent a una ambulancia que trasladaba a una mujer de parto en plena nevada. La gestante había ido al centro de salud de la localidad tras romper aguas. La Policía Local ha trasladado en un vehículo policial a la embarazada hasta la carretera, donde ya se ha subido a una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), mientras que la quitanieves iba abriendo camino hasta el centro hospitalario.

En Valencia, el Ayuntamiento ha cerrado al público los nueve parques y jardines de la ciudad que tienen una valla alrededor, como los de Viveros o los de Monforte, ante la alerta por fuertes rachas de viento.