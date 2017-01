Puigdemont promete que este año llegará la independencia

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha prometido este lunes con contundencia y determinación que 2017 será el año en que la independencia de Cataluña se haga realidad. La promesa la realizó con solemnidad y cierta épica en el lenguaje durante una conferencia no escrita que pronunció en el teatro Romea de Barcelona bajo el título '2017, un año clave para el futuro de Cataluña'.

"Es el año para el que nos hemos estado preparando durante años, las generaciones anteriores y posteriores, las venideras. Es el año en el que deberemos saber y recordar que hacíamos porque nuestros nietos nos preguntarán qué hacíamos entonces", ha asegurado Puigdemont. En opinión del president, en 2017 "acaba un proceso y comienza una era en la historia, en que Cataluña será rotundamente libre, más prospera y justa con los ciudadanos, más solidaria con el mundo y más democrática", ha añadido.

El presidente catalán ha asegurado que todo esto será posible porque los catalanes han empezado a mostrar desde hace años una "declaración individual de independencia" con su comportamiento y esa es la fuerza que impulsa a su Gobierno a asegurar que el proceso de secesión será un éxito.

Puigdemont ha explicado su convicción en que llegará la independencia, que arranca del compromiso decidido para organizar el referéndum "que será vinculante si los ciudadanos lo deciden, porque son los ciudadanos los que autorizan el referéndum con su participación y la Generalitat aplicará el resultado". El president ha asegurado que será un referéndum "rotundamente valido, aquí y en todas partes, especialmente EN la Unión Europea, que tiene que hacer honor a su defensa de la libertad".

En otro momento ha asegurado que buscará el acuerdo con el Gobierno español para pactar el referéndum y que no aceptará ni "el primero ni el segundo no". "No se lo pondremos fácil, porque ellos también tienen el compromiso de ser fieles al compromiso democrático". Puigdemont ha explicado que su gobierno está preparando "el referéndum y todas las leyes necesarias" para aplicar el resultado, "porque no somos unos irresponsables y el país funcionará perfectamente bien". Por eso se ha mostrado convencido del éxito del proceso, "porque lo haremos con una seguridad jurídica inapelable".

Puigdemont no ha ocultado su temor a que "el Estado tiene fuertes aliados", pero insistió en que su Gobierno tiene "el acompañamiento de la sociedad, porque el proceso soberanista no nace de un laboratorio político, ni de una comisión parlamentaria ni de un despacho".