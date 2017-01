El tráfico en Gran Vía se redujo un 43% en los días de cierre

La apuesta de Ahora Madrid por una movilidad centrada en la reducción del privado ya no tiene marcha atrás. La "nueva Gran Vía" será su máxima expresión. Según detalló el concejal de urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, de aquí a 2019 el pavimento de la Gran Vía irá a la misma cota de la calzada, según un modelo parecido al de la Calle de Arenal. No obstante, el tráfico no quedará abolido en su totalidad, tal y como había dejado entender la alcaldesa Manuela Carmena en algunas ocasiones.

A partir de este año (siempre y cuando se puedan tramitar los presupuestos), el Ayuntamiento acometará obras que permitan cierres parciales de la Gran Vía durante eventos u ocasiones particulares. "Será una actuación flexible, mediante elementos móviles [bolardos] o lumínicos para posibilitar la apertura de uno o dos carriles por sentido", ha detallado el edil, que ha valorado positivamente la prueba de los últimos cortes al tráfico. "Esta actuación flexible que tenía un carácter provisional ha sido muy positiva. Nos ha permitido anticipar una Gran Vía más amable, más cercana, abierta y que esté a la altura del Madrid del siglo XXI", ha añadido.

Con respecto a los datos sobre los días de cierre, el Consistorio ha facilitado cifras de tráfico, que se ha reducido en más de un 40% en la Gran Vía y entre un 10% y un 20% en las calles aledañas. El Ayuntamiento aún no dispone, sin embargo, de cifras sobre actividad comercial y hotelera. En los próximos días, el gobierno local podrá analizar también estas estadísticas y elaborará sus conclusiones, aunque las primeras estimaciones son satisfactorias.

"En definitiva, más allá de los datos, la valoración es positiva, porque el objetivo era ordenar un dispositivo que permitiera un uso racional y mejor del espacio, y que tuviera en cuenta la afluencia peatonal, que ha sido espectacular", ha resumido la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés.

El proyecto de una "nueva Gran Vía" prevé la inclusión de esta calle emblemática en la gran zona de tráfico limitado a los residentes de centro. La nueva Área de Prioridad Residencial (APR) Centro --que el Ayuntamiento prefiere llamar "área de bajas emisiones"-- se implementará a lo largo del mandato de Carmena, que termina en 2019, y abarcará todo el centro de la capital. A partir de este momento, solo los residentes podrán acceder a esta zona, además de otros vehículos habilitados.

Por otro lado, los representantes del Consistorio han descartado la posibilidad de construir un túnel entre la plaza de España y Cibeles, tal y como había propuesto la portavoz del grupo municipal del PP, Esperanza Aguirre. "Apostamos por reducir el tráfico, no por desviarlo", ha contestado esta mañana el edil de urbanismo, quien ha considerado que los túneles generan más desplazamientos en coche, y que por lo tanto esta propuesta "queda descartada".