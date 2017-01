Aznar: “El Gobierno en minoría es un escenario poco propicio para reformas”

Almuerzo de trabajo de José María Aznar con los empresarios valencianos. Mònica Torres EL PAÍS/ATLAS

Para el expresidente del Gobierno, el conservador José María Aznar, “la fragmentación parlamentaria y el Gobierno en minoría son un escenario poco propicio para la reformas” que España necesita. La razón que aduce es que los pactos que se están cerrando incrementan el gasto y no incluyen compromisos importantes. “Soy muy consciente de las actuales limitaciones de un Gobierno en minoría, y por eso creo que está reflexión atañe a todas las fuerzas políticas y apelo a su responsabilidad”, ha resaltado el expresidente del Partido Popular (PP), que ha expuesto como aval su experiencia en un Gobierno sin mayoría parlamentaria y con el reto de la convergencia con Europa para fundar el euro.

Aznar, que ha mantenido un almuerzo de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), se ha negado a comentar la relación que mantiene con su partido, tras renunciar antes de Navidades a la presidencia honorífica, y se ha ceñido a su intervención en el acto. "Solo tengo un partido, el PP", así ha respondido el expresidente del Gobierno cuando los empresarios le han preguntado, durante la comida, sobre la posibilidad de abandonar el PP y crear una nueva formación.

El presidente de la fundación FAES, que ha centrado su discurso en la economía, ha indicado que el dilema no puede ser elegir entre acuerdos y reformas. “Necesitamos los dos porque necesitamos ensanchar con urgencia la parte productiva de la sociedad española. No es bueno que se asiente la creencia de que la única forma de reducir el déficit público consiste en subir los impuestos. No es bueno que se vea el déficit público como elemento generador de empleo y se acuda a la deuda como un recurso indoloro para pagar el estado del bienestar porque el precio de la deuda no lo decide quien la vende sino el mercado”, ha señalado Aznar.

“Todo lo que se paga con deuda se paga más caro”, ha insistido. “No veo el sentido en proponer el recurso a la deuda como solución a un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones. Supone que el sistema sigue igual pero su coste es imprevisible, y, en todo caso, más caro”, ha argumentado.

Para Aznar, déficit y deuda son lo contrario de crecimiento. “La estabilidad presupuestaria y las reformas estructurales no son una opción, son un imperativo, si se quiere dejar atrás la crisis y si se quiere participar con éxito en la economía global”, ha apuntado. Aznar ha advertido al Gobierno que preside Mariano Rajoy del peligro que supone mantener el déficit público elevado. “Nos hace depender de las políticas monetarias, nos resta crecimiento económico, detrae recursos de la economía productiva y crea una espiral de la que es imposible salir. Relajar los esfuerzos por reducir los niveles de déficit público sería una decisión equivocada”, ha avisado Aznar, que ha reclamado una reforma fiscal integral que oriente el sistema tributario al crecimiento económico y a su potencial recaudatorio "evitando las distorsiones". “Las empresas necesitan entornos predecibles en los que poder planificar a largo plazo y España necesita revisar los instrumentos del estado del bienestar para hacerlo más eficiente y viable”, ha defendido.

El presidente FAES, ha pedido recuperar y fortalecer la "singularidad territorial sin caer en las tentaciones del radicalismo y frente a una destructiva confrontación de identidades". Y ha puesto de ejemplo la Comunidad Valenciana como integradora de un proyecto nacional compartido. "No me refiero a la singularidad de los que siempre creen tener derecho a exigir más, ni a la de quienes creen que la historia les hace acreedores de más derechos pero de ninguna obligación".

Según Aznar, que ha reclamado un nuevo modelo de financiación que evite que los valencianos aporten más de lo que reciben, la Comunidad Valenciana ha sabido darse cuenta de su posición y de su papel en el Estado autonómico. Y debe recuperar su liderazgo en España. "Le han hecho abandonar esa posición para imitar a otras peores, las consecuencias se han hecho evidentes y son muy negativas para el equilibrio territorial y para el proyecto nacional común, que debe ser afirmado y defendido", ha reivindicado.