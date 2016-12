TV3 traslada el mensaje del Rey por primera vez al canal informativo 3/24

TV3 ha trasladado el mensaje del Rey al canal informativo 3/24, ha avanzado El Periódico. Es la primera vez que la cadena pública catalana emite la felicitación navideña del monarca por su canal de noticias, y fuentes de la emisora aseguran que el motivo de este cambio se debe al carácter informativo del espacio. “Dado el cariz informativo del mensaje, lo emitiremos por el canal de noticias”, aseguran las citadas fuentes. Así, el mensaje se emitirá este sábado, Nochebuena, a las 21.00 horas por el 3/24, a la misma hora que en TV3 empezará el informativo como cada noche.

El líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, ha sido el primero en criticar públicamente esta decisión al publicar un mensaje en las redes sociales: "Sé perfectamente que por instrucciones del Palau de la Generalitat por primera vez en 30 años TV3 deja de emitir el mensaje de Navidad de la Casa Real. Vergonzoso".

TV3 no es la única cadena que no da prioridad al mensaje del Rey. Por cuarto año consecutivo, Euskal Telebista (ETB) no va a emitir el discurso, según informa el Diario Vasco, a pesar de la entrada en el gobierno del PSE. La televisión pública vasca ha emitido en muy pocas ocasiones el mensaje navideño del Rey, solamente lo hizo durante los cuatro años de gobierno del socialista Patxi López. En 2009 fue la primera vez que se emitió el mensaje de Juan Carlos I por la televisión vasca, después de treinta años ignorándolo, y fue a través del segundo canal, ETB2.

Esta noche, Felipe VI pronunciará su tercer mensaje navideño como Rey de España, una tradición que heredó de su padre y en la que se estrenó por primera vez en 2014. En su discurso del año pasado, el Rey hizo una llamada al diálogo, después del incierto resultado de las elecciones del 20 de diciembre. Sin mencionar la crisis política con Cataluña, el monarca apeló al interés general de los españoles y de España.