Así es la campaña contra el juguete sexista que critica el PP de Valencia

Campaña 'Juguetes por la Igualdad" del Ayuntamiento de Valencia.

Una barbie mira melancólica por una ventana y dice: "Un día me di cuenta de que me habían relegado a las tareas domésticas y me limitaba a estar guapa y dar fiestas. Me gusta, pero no es lo único que quiero en la vida". La crisis de la "muñeca rubia" es la primera de las historias de la campaña lanzada por el Ayuntamiento de Valencia para advertir a los padres contra los patrones sexistas de los regalos que los niños reciben en Navidad.

El portavoz del PP en el Consistorio, Eusebio Monzón, ha calificado la iniciativa de "inapropiada" y ha afirmado que coarta la libertad de los padres para elegir los regalos de sus hijos.

Su opinión ha sido contestada este viernes por la vicepresidenta de la Generalitat valenciana y consejera de Igualdad, Mónica Oltra: "La lucha por la igualdad y por erradicar la violencia machista comienza por los niños. Y empieza por que los cargos públicas no digan este tipo de cosas", ha afirmado Oltra en la conferencia de prensa posterior al pleno del Gobierno autonómico.

"El PP no ha entendido la campaña", ha considerado por su parte la concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Isabel Lozano. "No estamos diciendo qué hay que regalarle a los niños y las niñas, sino llamando la atención a los adultos de que en la infancia se están afianzando comportamientos, formas de vivir y de identidad. Y que estos no se fraguan solo en la educación formal, sino también en la franja del juego".

Los protagonistas de la campaña diseñada por la agencia Ladies&Gentleman, los juguetes, manifiestan en diferentes soportes publicitarios la presión a la que se ven sometidos por estar encasillados en un patrón de género.

"No tengo descanso. Me paso las 24 horas del día en estado de alerta. Sé que estoy hecho para la acción, pero sueño con pasar un día cocinando o darme un baño de espuma", dice un muñeco vestido con ropa de camuflaje. "Las chicas también tienen pies. ¿Por qué no me hacen caso?", pregunta una pelota.

Oltra, cuyo Gobierno ha puesto en marcha esta Navidad una campaña similar a la del Ayuntamiento, ha mantenido que jugar con "muñecas o muñecos" contribuye a que los niños, cuando sean adultos, hayan interiorizado que "cuidar de sus hijos es valioso e importante". La vicepresidenta ha contado que sus hijos, dos varones, pidieron en su día muñecas para Reyes.