Carmena convoca un pleno de urgencia para aprobar mañana el plan de La Peineta corregido

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, pretende responder de forma exprés al rechazo de la Comunidad de Madrid el expediente de cesión al Atlético de Madrid de los terrenos municipales donde se ubica el estadio La Peineta, futuro campo del club. Ha convocado un pleno extraordinario para mañana viernes para aprobar el plan corregido que ayer rechazó el Gobierno regional.

La Comunidad manifestó en su informe, que adelantó EL PAÍS, que rechazaba el expediente al detectar "errores sustanciales" referidos a edificabilidad, conexiones y aprovechamientos sobre cambio de calificación de los terrenos del distrito de San Blas (de dotacional público a privado). El Consistorio pretende resolver estos "erratas" y devolver el documento antes del 31 de diciembre. Mantiene que el club rojiblanco podrá inaugurar el nuevo estadio en septiembre de 2017, tal y como está previsto.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, ha subrayado este jueves que los errores detectados en el expediente municipal para el traslado de los terrenos de La Peineta al Atlético de Madrid no son técnicos (o de cálculos), sino "de transcripción". En concreto, de una transcripción errónea de la cifra sobre edificabilidad lucrativa, que en lugar de ser de 151.000 metros cuadrados, figura en 151.500. Un error que se repite en ocho páginas del expediente y del que depende una desviación de entre el 0,1% y el 0,3% en las superficies dotacionales.

El Ayuntamiento convocará para mañana viernes y de forma extraordinaria una comisión de urbanismo y un pleno municipal para corregir las erratas. Entonces, lo remitirá a la Comunidad que deberá dar su visto bueno. "No entendemos por qué la Comunidad, en un caso tan urgente y necesario, está poniendo trabas y pegas en lugar de facilitar que el expediente siga su curso administrativo", ha criticado Calvo. Según el edil, el Consistorio detectó el error tras enviar el expediente, y lo comunicó a la Comunidad para que lo corrigiera.

Por su parte, la Comunidad, dirigida por Cristina Cifuentes (PP), explicó que los fallos detectados obligaban por razones jurídicas a remitir el documento el Ayuntamiento, para una nueva ratificación en el pleno. Esta es, según asegura la Comunidad, la única vía legal para que el expediente tenga legitimidad jurídica. La Comunidad ha pedido al Ayuntamiento que realice las correcciones con "la máxima celeridad posible" y ha defendido que seguir adelante con el proyecto depende de que el Consistorio "haga bien sus deberes".

Traslado a La Peineta

Preguntado sobre los tiempos de entrega del expediente (según el Gobierno regional pudo haberse entregado en primavera, mientras que el Ayuntamiento esperó hasta el 2 de diciembre), el concejal ha defendido que el Ayuntamiento mantuvo en esos meses contactos con la Comunidad. Su política consistía en evitar desacuerdos antes de presentar el expediente, para evitar el baile de entregas y devoluciones.

"Hemos estado trabajando con la Comunidad de Madrid, y una vez que se resolvieron las discrepancias y hubo un acuerdo sobre las cesiones, iniciamos el trámite habitual del expediente. Esto lleva unos plazos", ha afirmado el edil. Según Calvo, el problema principal fue que, tras la cesión de los terrenos de 2008, el Ayuntamiento y la Comunidad no pudieron llegar a un acuerdo concreto hasta septiembre de este año.

Sobre los temores que conciernen el estreno de La Peineta por parte del Atlético de Madrid, inicialmente fijado para septiembre de 2017, Calvo ha manifestado su tranquilidad ante el mantenimiento de los plazos para inaugurar el que se llamará Wanda Metropolitano. "Los plazos se pueden mantener y no contemplamos otra hipótesis que no sea cumplirlos". De no ser así –es decir, de no tramitarse los terrenos al Atlético de Madrid antes de marzo de 2017–, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar al club rojiblanco con 200 millones de euros.