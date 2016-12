Las Cortes Valencianas aprueban el segundo presupuesto del ‘Botànic’

Las Cortes Valencianas han aprobado el presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2017, el segundo del Consell del Botànic. PSPV, Compromís y Podemos han votado a favor, mientras que PP y Ciudadanos (C's) lo han hecho en contra. El presupuesto del Ejecutivo valenciano para el próximo ejercicio, que ha conseguido 53 votos a favor y 42 en contra, se sitúa en 17.724,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,8% respecto a los de 2016.

Los presupuestos, como el año pasado, incorporan 1.325 millones de euros por la infrafinanciación del Gobierno central, aumentan a nivel consolidado -administración general, empresas y otros organismos dependientes- un 2,97%, hasta los 18.916 millones.

El portavoz socialista Manolo Mata ha resaltado que los valencianos "estarán más seguros, los empresarios sabrán que nadie les extorsionará y que no tendrán que financiar campañas electorales, los estudiantes sabrán que habrá menos gente en clase y que acabaremos con los barracones". Mata ha subrayado que Podemos ha visto aprobadas todas sus enmiendas "porque lleva todo el año trabajando con las consejerías".

El representante del PSPV ha señalado que en el presupuesto del próximo ejercicio deberán pagar "7,5 millones a la Fórmula 1 y 1,4 millones para mantener la Ciudad de la Luz". En cualquier caso, ha subrayado: "Hoy la Cámara es mucho más libre y más cuerda gracias a los grupos que han aprobado el presupuesto".

La diputada de Compromís, Mireia Mollá, ha resaltado que su grupo ha votado a favor, porque "compartimos cada línea presupuesta" y ha valorado el trabajo realizado para mejorar el proyecto inicial. Según Mollà, son unos presupuestos que "rescatan personas" y, además, son de "estímulo económico y ofrecen igualdad de oportunidades".

"Entendíamos que había que cambiar radicalmente la dinámica porque había que revertir completamente la situación dibujada por parte de los antiguos gobiernos del PP", ha manifestado Mollà. "Este presupuesto dignifica, dota de derechos, deja al margen las partidas asistenciales y el servilismo, el seguidismo, el enchufismo, la dedocracia y pone los derechos por encima de cualquier estancamiento económico y maniobras que el PP quiere hacer para que no avancemos", ha resaltado.

David Torres, de Podemos, ha defendido que las enmiendas de su partido que han sido aprobadas mejoran el presupuesto y ha señalado que "se ha hecho realidad que la renovación del Acord del Botàni puede tener una dotación económica. "Para que podamos ser útiles a los valencianos y trabajar por mejorar su calidad de vida de los valencianos, algo que habíamos perdido gracias a las políticas del PP, ese partido al que la oposición le sienta tan bien", ha destacado.

"Perdedores", ha replicado la portavoz del PP, Isabel Bonig, quien ha hecho hincapié en que "no se puede aprobar un presupuesto que no tenga ingresos y gastos equilibrados", por lo que "la última palabra la tendrán los tribunales". Bonig, ha señalado que al Consell le pasará lo mismo que al Titanic, que se hundirá. La portavoz ha finalizado su intervención con la felicitación navideña que hizo el Papa Juan Pablo II: "Jesús nace para la humanidad que busca libertad y esperanza", y ha reclamado "esperanza, ilusión y salvación a este gran pueblo que es el pueblo valenciano, no solo llanto y tristeza".

David de Miguel, de Ciudadanos, considera los presupuestos irreales, "supondrán deuda e incumplimiento", ha señalado, aduciendo que se han elaborado de forma "irresponsable y poco rigurosa". "Decimos sí al cambio del modelo de financiación, decimos sí a muchas de las partidas de gastos de estos presupuestos", ha dicho De Miguel, quien, no obstante, ha señalado que "el resultado es manifiestamente mejorable".