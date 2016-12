Aplazan 400 mamografías en Castellón por una inundación

La inundación del patio de luces del edificio de la calle San Vicente en cuya planta baja se ubica la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama de Castellón I ha obligado a aplazar al mes de enero casi 400 mamografías preventivas. El inmueble quedó anegado tras el episodio de fuertes lluvias que sacudió a la ciudad a finales del pasado mes de noviembre debido “al poco eficiente sistema de desagüe de la finca”, que hizo que se acumulara agua en la sala donde se encuentra uno de los dos equipos de radiodiagnóstico de los que dispone el centro, de ahí que la empresa fabricante del mamógrafo aconsejara pararlo como medida preventiva “para evitar problemas”, según han informado a EL PAÍS fuentes de la Consejería de Sanidad.

El servicio está distribuido en dos plantas y da cobertura a una población diana de 37.000 mujeres en la provincia de Castellón. Uno de los equipos ha estado inoperativo del 28 de noviembre al 9 de diciembre, periodo durante el cual había programadas 280 mamografías de carácter preventivo, que se han prorrogado al mes de enero, mientras que el segundo de los aparatos “ha funcionado con normalidad en todo momento”.

Sin embargo, cuando este pasado lunes, 11 de diciembre, se puso en marcha el mamógrafo paralizado por el exceso de humedad “se comprobó que no funcionaba” por lo que hubo que contactar de nuevo con el técnico de la empresa fabricante, que ha informado de que su reparación requiere de la sustitución de algunas piezas, por lo que a la espera de su suministro y posterior arreglo, el equipo permanece inactivo, han señalado desde Sanidad.

El centro suele atender a una media de 35 mujeres diarias, por lo que en estos 11 días hábiles que lleva paralizado el servicio “se han dejado de hacer 385 exploraciones”, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

Desde el mismo departamento recuerdan que las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama citan a las mujeres “con dos o tres semanas de antelación, por lo que está previsto que todas estas mujeres a las que no se les ha podido practicar la prueba sean llamadas de nuevo la segunda o tercera semana de enero”.

Resaltan que la demora generada “no tiene por qué repercutir en la salud de las mujeres, pues las pacientes que se citan en el Programa de Prevención del Cáncer de Mama son mujeres que no han padecido cáncer de mama, y no presentan síntomas de la enfermedad”. No obstante, han avanzado que para corregir el retraso originado por esta avería se va a reforzar el horario de atención por las tardes.

Las nuevas instalaciones de la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama se inauguraron en octubre de 2014, tras más de dos décadas emplazadas en el Centro de Especialidades Jaime I de la capital de La Plana. La adecuación de las dependencias de la calle San Vicente supuso una inversión de 60.000 euros y venía a resolver los problemas de espacio de la antigua sede. Llevó aparejada también la incorporación de tecnología digital que, frente al radiodiagnóstico analógico, incrementa la calidad de la imagen y reduce la dosis de radiación.